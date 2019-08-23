الكشف عن تفاصيل جديدة تثبت زيارة الأمير أندرو لمنزل جيفري إبشتاين بنيويورك

كشف كاتب أمريكي تفاصيل جديدة تُثبت زيارة الأمير أندرو لمنزل المليادير الأمريكي المنتحر جيفري إبشتاين – المتهم بالتحرش الجنسي بالقاصرات- في نيويورك

يأتي ذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2013، من الكاتب الأمريكي جون بروكمان إلى الكاتب الروسي إيفجيني موروزوف.

وكتب ”بروكمان“ عن زيارته إلى إبشتاين في منزله في مانهاتن، مشيرًا إلى أنه شاهد الأمير أندرو داخل شقة جيفري وهو يحصل على تدليك للقدمين من شابتين روسيتين.

وأورد: ”لقد دخلت للعثور عليه وهو يرتدي ملابس رياضية ورجل بريطاني يرتدي بدلة مع الحمالات ويحصل على تدليك للقدمين من شابتين روسيتين ترتديان ملابس جيدة“.

وقال إن البريطاني الذي يُدعى ”آندي“ ناقش قضية الأمن السيبراني وقضية جوليان أسانج، لافتًا إلى أن ضيف إبشتاين تابع بعد ذلك الشكوى من التغطية الصحفية لأسلوب حياته، مقارنةً بالملكية الأوروبية.

وأضاف أن آندي قال: ”في موناكو، يعمل ألبرت 12 ساعة في اليوم، لكن في التاسعة مساء، عندما يخرج، يفعل ما يريد، ولا يهتم أحد، ولكن، إذا قمت بذلك، فأنا في مشكلة كبيرة“.

وأوضح بروكمان أنه أدرك أن المتحدث كان صاحب السمو الملكي، الأمير أندرو، دوق يورك.

ويأتي ذلك بعد أيام من ظهور شريط فيديو حصلت عليه ”ديلي ميل“ يوم الأحد وأظهر أندرو يلوح لامرأة من قصر إبشتاين في عام 2010، وتم التعرف على المرأة فيما بعد بأنها كاثرين ابنة رئيس الوزراء الأسترالي السابق بول كيتنغ.

كان الملياردير إبشتاين، 66 عامًا، قد انتحر في السجن في نيويورك في 10 أغسطس.