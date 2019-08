بالحقنة القاتلة.. إعدام ”سفاح المثليين“ في أمريكا

View this post on Instagram

نفذت سلطات ولاية فلوريدا شرق الولايات المتحدة مساء الخميس، حكم الإعدام بالجرعة القاتلة بحق رجل في السابعة والخمسين من العمر أقر بأنه قتل ستة رجال من مثليي الجنس في العام 1994. . وجرى الإعلان عن وفاة غاري راي بولز الملقب بـ“قاتل آي-95″، نسبة إلى الطريق السريع الذي كان يترك جثث ضحاياه عليه في شرق الولايات المتحدة في وقت متأخر أمس. . ويمكن للمحكومين بالإعدام في هذه الولاية الواقعة في شرق الولايات المتحدة أن يختاروا بين الموت بالكرسي الكهربائي أو بالجرعة القاتلة. . #إرم_نيوز #قتل #إعدام #فلوريدا #أمريكا #جريمة #جرائم #موت #وفاة #مثلي #أخبار #منوعات #ترند #اكسبلور #لايك #تفاعل #trend #news #America