اعتقال 6 مسنين بينهم امرأة في الـ85 بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح علنًا

اعتقلت الشرطة الأمريكية 6 مسنين أكبرهم امرأة في الخامسة والثمانين، بعد ضبطهم وهم يمارسون الجنس الجماعي في إحدى غابات بلدة فيرفيلد بولاية كونيتيكت.

ووصلت الشرطة إلى المكان يوم 9 أغسطس/آب الجاري بعد ورود بلاغ من سكان المنطقة، وفق وسائل إعلام محلية، وضبطت المتهمين الستة بالجرم المشهود.

واعتقلت الشرطة المرأة جويس وزوجها ريتشارد (82 عامًا)، وأصدقاؤهما دانييل (67 عامًا)، واوتو (62 عامًا)، شارل (75 عامًا)، وجون (62 عامًا).

ووجهت إليهم السلطات تهمة ”خدش الحياء العام“، وإلى اثنين منهم ”ارتكاب الفعل الفاضح على الملأ“، وسيتم محاكمتهم في حالة سراح خلال الأسابيع المقبلة.

وتبين للشرطة أنها ليست المرة الأولى للمجموعة، كما أن واحدًا من المعتقلين له سابقة مشابهة، حيث أبلغ عنه المارة في مايو/أيار 2017 وهو يتمشى في الحديقة العمومية عاريًا، وعند وصول الشرطة والعثور عليه بدون ملابس، تذرع بأنه يفعل ذلك ”لأسباب طبية“.

وقررت سلطات ولاية كونيتيكت تشديد الحراسة على الغابة المذكورة أعلاه، لضمان عدم تكرار أفعال مماثلة.