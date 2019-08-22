سجن سعودي تسبب بوفاة 6 أشخاص في حادث مروري

قضت محكمة عنيزة في المملكة العربية السعودية بسجن مواطن تسبب في وفاة 6 مواطنين في حادث مروري بالبدائع قبل أكثر من عامين.

ووفق صحيفة ”الوطن“ المحلية، فقد تضمن الحكم حبس المواطن 9 أعوام، والجلد 1000 جلدة، وإلزامه بدفع ديّة 3 من المتوفين، فيما منحت المحكمة أولياء دم المتوفين للأشخاص الثلاثة الباقين الحق في المطالبة بالدية.

وأقرّ الشاب بتسببه في الحادث الذي وقع في يناير/كانون الثاني 2017، حينما كان يطارد 3 شبان يستقلون سيارة ”داتسون“، على طريق ”الملك عبدالعزيز“ بمحافظة البدائع، حيث اصطدم بسيارتهم من الخلف وهو يسير بسرعة 200 كلم.

وأدى الاصطدام العنيف آنذاك إلى انحراف سيارة الشبان ودخولها في المسار الآخر من الطريق واصطدامها بسيارة أخرى ”فورد“ قادمة من عنيزة كانت تقل عائلة مكونة من رجل ووالدته وزوجته، حيث نتج عن الحادث وفاة الأشخاص الستة.

وألزمت المحكمة، الجاني، بدفع دية قدرها 300 ألف ريال (80 ألف دولار) لورثة كل متوفى من أفراد العائلة في السيارة الثانية (فورد)، فيما أعطت أولياء دَم المتوفين الثلاثة في السيارة الأولى الحق في المطالبة بالدية.