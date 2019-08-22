مقتل شخص وإصابة العشرات في اشتباكات قبلية بالسودان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة 58 آخرين، 14 منهم بطلق ناري بمدينة بورتسودان شرقي البلاد؛ إثر صراع قبلي.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة، أن ”الأوضاع الأمنية تشهد هدوءًا بعد الأحداث المؤسفة بحي النعيم، من صراع قبلي وهتك للنسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين أبناء المدينة الواحدة والوطن الواحد، والتي خلفت عددًا من الإصابات“.

وأضاف أن الإصابات توزعت على مستشفى بورتسودان، ومستشفى الأمير عثمان دقنة، ومستشفى هيأة الموانئ البحرية الذي استقبل حالة وفاة للإصابة بطلق ناري.

وحملت اللجنة الجهات الأمنية وحكومة الولاية كامل المسؤولية في حفظ أمن وأمان المواطن، وأخذ كافة الإجراءات والاحتياطات الأمنية الجادة لمنع تكرار هكذا أحداث.

وأعلنت السلطات السودانية، في أيار/ مايو الماضي، مقتل 7 وإصابة 22، في صراع بين قبيلتين بولاية القضارف، شرقي البلاد.

وسرعان ما انتقل الصراع إلى مدينة بورتسودان، في ذات الشهر، قبل أن يتجدد بالأمس بسبب ندرة المياه في المدينة، لكن المجلس العسكري، تدخل وقتها وعقد صلحًا بين المجموعات المتصارعة.