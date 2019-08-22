ضابط إيراني ينهال ضربًا على سيدة عراقية (صور)

تعرضت سائحة عراقية في مطار مدينة مشهد شمال شرق إيران، إلى الضرب الشديد والسب من قبل ضباط إيراني برتبة ملازم بمطار المدينة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس.

وقالت العراقية، وهي من أهالي مدينة النجف وسط العراق في مقطع فيديو تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، إن ”تعرضها للإهانة والضرب يوم الأحد الماضي، من قبل الضابط الإيراني يعود لأنها عربية“.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية العراقية، عبر لسان المتحدث باسمها أحمد الصحاف، إنها تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة التي تعرضت للضرب في مطار مشهد.

وقال الصحاف، في بيان صحافي: إن ”العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام“، داعيًا جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها.

عادة ما يكون السائحون العراقيون في إيران عرضة للسرقة والابتزاز والقتل في بعض الأحيان من قبل الإيرانيين وحتى قوات الأمن، فيما يتعرض آخرون في مناطق شمال إيران للخطف والاعتداء والمطالبة بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

وفي مدينة قم وسط إيران التي تضم مرقدًا شيعيًا، ويقصد الآلاف من العراقيين، أعلنت قوات الشرطة في هذه المدينة ضبط خمسة أشخاص يرتدون زيًا عسكريًا يقومون بابتزاز الزوار العراقيين، ويقومون بعملية اعتقالهم وسرقة أموالهم بذريعة أنهم من قوات الأمن.

وذكرت وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، الأربعاء، أن أفراد المجموعة الذين جرى اعتقالهم اعترفوا بسرقة 200 شخص أغلبهم من الزوار الأجانب وغالبيتهم من العراقيين.

وفي قضية المرأة العراقية التي جرى الاعتداء عليها بالضرب، قالت الناشطة والصحفية الإيرانية من القومية العربية (الأهواز)، حنا ظريفه، وهي تستنكر ما قام به أحد الضباط الإيرانيين ”العراق صديقنا، والعراقيون أعزاؤنا، ولابد من أن يتعامل القانون بكل قوة مع هذه القضية“.

ویدئویی منتشر شده که مدعیه یک پیر زن عراقی زائر امام رضا، در #فرودگاه_مشهد از یک افسر ایرانی کتک خورده و برخی هشتگ تحریم سفر به ایران زدن که می خوایم فریب دشمن رو نخورن. وزارت خارجه عراق در حال بررسی ماجرا است. *عراق دوست ماست و عراقی ها عزیز ما هستند؛ حتما قانون رسیدگی میکنه! pic.twitter.com/bJf2byxExG — حنا ظريفه (@HanaZarifa) August 22, 2019

كما اكتفى الكاتب والصحفي الإيراني من أصول عراقية ”رضا الغرابي“، في حسابه عبر ”تويتر“، بترجمة بيان المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف من العربية إلى الفارسية، دون أن يفصح عن موقفه.

سخنگوی وزارت امور خارجه عراق گفته ادعای ضرب و شتم شهروند عراقی توسط نیروی انتظامی در فرودگاه #مشهد را پیگیری می کند.

احمد الصحاف می گوید #عراق رفتار خوبی با میهمانان خود دارد و از سایر کشورها نیز انتظار دارد با شهروندان عراقی چنین رفتاری را داشته باشند. https://t.co/ezuWZTaIjA pic.twitter.com/9hYoAysjAr — سید رضا الغرابي (قزويني) (@RezaGhazwini) August 22, 2019

من جانبها، غردت إيرانية تدعى ”مهتاب“ على القضية، وقالت ”ماذا سيحدث هذا العام في مدينة كربلاء“، في إشارة إلى عزم ملايين الإيرانيين التوجه إلى زيارة الأربعين في اكتوبر المقبل.

كما أن السفارة العراقية في طهران والقنصلية في مدينة مشهد لم تعلق على الحادثة، وعادة ما يوجه العراقيون انتقادات للبعثات الدبلوماسية العراقية في إيران؛ بسبب تجاهلها للمعاناة والمضايقات التي يتعرض لها العراقيون في هذا البلد.