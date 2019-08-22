معاناة شابة سعودية في دار رعاية منذ 17 عامًا تكسب تعاطف الآلاف

تعاطف آلاف المدونين من السعودية، ودول عربية أخرى، مع شابة عشرينية روت معاناتها مع دار رعاية حكومية تقيم فيها منذ 17 عامًا، بعد أن تخلت عنها عائلتها، وامتنعت القائمات على الدار عن مساعدتها في الاستفادة من القوانين الجديدة التي صدرت لصالح المرأة في السعودية.

وبدأت عائشة بنشر سلسلة تغريدات عن معاناتها منذ كان عمرها أربع سنوات، عندما دخلت مع شقيقتها دار رعاية في محافظة الرس بمنطقة القصيم لظروف عائلية خاصة لم تكشف عنها بالتفصيل، فيما يبلغ عمرها اليوم 21 عامًا.

https://twitter.com/Aisha_A810/status/1164401985485004800?s=20

وتقول الشابة إن والدها توفي خلال تلك السنوات، ولديها أخ شقيق وحيد مصاب بمتلازمة داون، فيما يمتنع إخوتها من والدتها عن تسلمها من الدار، لتبقى حبيسة في المكان ذاته طوال كل تلك السنوات.

#عايشه_حبيسه_بلا_قضيه ووالدي توفي واخي من امي وابي يعاني من متلازمه داون وعلى هذه الحال لن استطيع الخروج بقية حياتي وساموت وانا حبيسه الدار بلا ذنب ولا قضية ، انا كباقي الفتيات احلم بوظيفة وبخروج للحدائق والمطاعم والمولات ، انا اريد ان ارى بلادي وان اعمل وان استقر في مدينتي — Aisha Al-njibany ♏️ (@Aisha_A810) August 22, 2019

وتحاول عائشة – وهي طالبة جامعية – الاستفادة من القرارات الجديدة التي صدرت لصالح المرأة في السعودية خلال الفترة الماضية، لكنها تواجه صعوبة في ذلك، إذ يرفض بعض الموظفين تقديم الخدمات لها كما تقول.

#عايشه_حبيسه_بلا_قضيه انا لست مجرمة ولا سيئه ، انا اخت الجميع اختكم وابنتكم انا ابنه سلمان بن عبدالعزيز وانا اخت محمد بن سلمان انا اناشدهم ان يطلقوا سراحي لاكون نفسي لاعيش بقيه حياتي كالبشر عمري الآن ٢١ سنة وعلى هذا النظام لن اخرج حتى اموت ، تكفى يا محمد بن سلمان انصفني — Aisha Al-njibany ♏️ (@Aisha_A810) August 22, 2019

وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها ووثقت فيه محاولتها استخراج جواز سفر، ترفض مديرة الدار السماح لها بالذهاب لموعد استخراج جواز سفر، وتقول إنها لم تتسلم تعليمات رسمية تتيح لها منح الإذن لنزيلات دار باستخراج جواز سفر.

#عايشه_حبيسه_بلا_قضيه تكفون يا الشعب السعودي انصفوني انا بنتكم انا اموت باليوم ٣٠٠٠ مره من حسرتي على حالي ، تكفووووون ابي اسافر ابي اتمشى ابي اتقضى ابي اعيش ابي اشوف حياتي مثلي مثل اي انسان على هذه الحياة

رتويت وغردوا بالتاق تكفون ابي صوتي يوصل — Aisha Al-njibany ♏️ (@Aisha_A810) August 22, 2019

قصة عائشة انتشرت بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، وتلقت الشابة السعودية آلاف التغريدات المتعاطفة معها والمساندة لها، فيما يقول محامون سعوديون إن حرمانها من استخراج جواز سفر غير قانوني.

مديرة مركز التأهيل الشامل فوزية عواد الحربي

وانا بالدار في قسم الضيافه واسكن بدار من عمر ٤ سنوات بسبب ظروف عائليه وابلغ من العمر ٢١وطالبة في جامعه و محرومه من ابسط حقوقي — Aisha Al-njibany ♏️ (@Aisha_A810) August 21, 2019

وطالب عدد كبير من المغردين السعوديين – وبينهم نشطاء وناشطات معروفون – السلطات بمساعدة عائشة، ووضع حد لمعاناة الفتيات في دور الرعاية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تمتنع تلك الدور عن السماح لنزيلاتها بالمغادرة والإقامة بشكل مستقل ما لم يتسلمها ولي أمرها.

الاخت عايشة تعاني من الحبس بلا قضية ونتمنى ايصال صوتها للمسؤولين https://t.co/K8UHtngQlu — د عيسى الرشيدي (@essa_qq) August 22, 2019

#عايشه_حبيسه_بلا_قضيه كيف تجلس ١٧ سنه !! طيب الآن بلغت السن القانوني ٢١ سنه لماذا لا تخرج وتكون نفسها وتعمل وتستقل؟ ماذنبها اذا مان اخوها لا يريد استلامها بعد هذا العمر !!! — د عيسى الرشيدي (@essa_qq) August 22, 2019

وشهدت السعودية في الفترة الماضية تغييرات كثيرة في القوانين المحلية لصالح المرأة، وقبل أيام قليلة بدأ السماح لها باستخراج جواز سفر ومغادرة البلاد دون موافقة ولي الأمر، وقبلها سُمح للنساء بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم وحضور الحفلات الفنية بجانب الرجال، فيما تم تعيين الكثير منهن في مراكز حكومية وخاصة.

#دار_أيتام_ترفض_لائحة_الجوازات_الجديدة دامهم في هالبلد يشملهم النظام والموظفين والموظفات ماعليهم الا التطبيق.. حبستهم بالدار مؤلمة تزيدونهم الم ليه.!؟ تبي تكمل تعليم تبي تبتعث تبي تتمشى كيفها طالما بلغت السن القانوني مسموح لها.. مفترض الدولة تفرض عقوبات لمن لايطبق النظام — أميرة الناصر (@memooMusaed) August 21, 2019

الإخوة موظفوا/موظفات الدولة:

انتم مرتبطون:

بالدولة بعقد مواطنة يفرض عليكم احترام أنظمتها

وبعملكم بعقد يفرض عليكم تنفيذ لوائحه عجبتكم الأنظمة أو لا: مادخلنا

تنفذون وانتم تقولون سبحان الله

قناعاتكم خلها لنفسكم!#دار_أيتام_ترفض_لائحة_الجوازات_الجديدة#مدرا_الحمايه_يتجاوزون_القوانين — همسه السنوسي ???????? #MbS (@hamssonosi) August 21, 2019

لكن كثيرًا من الناشطات السعوديات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، يقلن إن الخطوة الملحة القادمة التي ينتظرنها، هي تغيير قوانين دور الرعاية الحكومية، بحيث يتم السماح للنزيلة بالمغادرة والإقامة بشكل مستقل إذا رغبت بذلك دون اشتراط تسلمها من قبل ولي أمرها.

وغالبية من يقبعن في دور الرعاية الحكومية – وهي سكن جماعي مشترك تنفق عليه الحكومة – ترفض عائلاتهن تسلمهن، فيما تنتشر على الدوام قصص للنزيلات، تتضمن معاناتهن مع القوانين في الدار وسوء معاملة المشرفات عليه.