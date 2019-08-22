خليجية تطلب الخلع لأنها تريد زوجًا قاسيًا شديدًا

لم يكن يعلم زوج خليجي أن حبه الشديد لزوجته سيكون سببًا لطلب الخلع من قبلها، ففي قضية غريبة أقدمت زوجة على رفع قضية خلع لإنهاء زواجها بسبب حب زوجها الشديد لها وتلبية جميع طلباتها وتنظيفه المنزل وإعداد الطعام وغياب قسوته، بحسب ما عبرت الزوجة.

وبحسب الزوجة، فإن الجميع استغرب طلبها قائلة: ”أشعر بالملل ولا أطيق شخصية زوجي الذي لا يتصف بالحزم، والخالية من القسوة والشدة، وأرغب في يوم خصام واحد، حتى أشعر ببعض المنطقية في حب الرجل“، ما دفعها لخلق المشكلات، ورغم ذلك لا يحاسبها أو يعاتبها ويغفر ويسامح، وتجد أن ضعف شخصيته أمامها وقوتها عند الآخرين، جعلاها تدير المنزل بكل تفاصيله وهي لا ترغب في ذلك، إذ تريد النقاش والمجادلة بدلاً من السمع والطاعة.

واستهجن الزوج طلب زوجته، مبينًا أن الجميع تحدث معه بشأن رفض طلبات الزوجة ولكنه تجاهلهم، معتبرًا نفسه رجلًا محبًا لزوجته، وفقًا لصحيفة ”الإمارات اليوم“.

وقال الزوج: ”هل أصبح الحب جريمة أعاقب عليها؟ ويجعل زوجتي تطلب الخلع من أجله؟“، مطالبًا القاضي بأن ينصح الزوجة لتعدل عن قرارها، فليس من العدل أن تحكم على الزواج من أول سنة، فقررت المحكمة تأجيل القضية لمنح الزوجة فرصة للتصالح.