كويتية تتعرض للتحرش والضرب في شاليه

تعرضت سيدة كويتية لواقعة اعتداء جسدي في شاليه بعد مطاردة طويلة من مكان لآخر من أحد الأشخاص، فتقدمت ببلاغ حول الأمر.

وتلقى مخفر الزور بلاغًا تقدمت به مواطنة في العقد الرابع، وقالت في بلاغها إنها قد تعرضت خلال تواجدها في شاليهات ”الزور“ للاعتداء بالضرب والقذف والإهانة والاعتداء الجسدي.

وأوضحت السيدة الأربعينية أن المعتدي عليها كان مواطنًا كويتيًا وكان يطاردها من مكان الى مكان آخر، وعلى ذلك قامت بالتوجه الى السلطات الأمنية في مخفر ”الزور“ للتبليغ.

وأبلغت الضحية الجهات الأمنية وفق البلاغ وقدمت البيانات الخاصة بالمواطن، وتم إخطار وكيل النيابة الذي أمر بتسجيل القضية وإحالتها إلى النيابة العامة.