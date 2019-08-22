ضبط 23 امرأة في مسقط بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق

ضبط 23 امرأة في مسقط بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق

المصدر: فريق التحرير

ضبطت شرطة محافظة مسقط صباح اليوم الخميس 23 امرأة من جنسيات مختلفة، بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والأداب العامة.

وذكر حساب شرطة عُمان السلطانية على ”تويتر“، أنه جار استكمال باقي الإجراءات القانونية.

ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وملابساتها.

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