القبض على عصابة بحوزتها مخدرات بـ12 مليون دولار في مصر (صور)

ألقت قوات الأمن في مصر القبض على تشكيل عصابي لتصنيع مخدر الآيس ”الشابو“، وبحوزة المتهمين كميات كبيرة من المخدر المصنع، إلى جانب أموال حصيلة عمليات البيع والتوزيع، كذلك السيارات والأدوات المستخدمة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية مساء الأربعاء، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 3 مصريين، منهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول العربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو)، والذي يعد من المخدرات التخليقية ذات التأثير المنشط شديد الخطورة على متعاطيه، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتي (الجيزة – الإسكندرية)، وترويجه على عملائهم بمختلف المحافظات.

وتضمن البيان الإشارة إلى استغلال المتهمين لندرة ذلك المخدر بسوق الاتجار غير المشروع، وسعيهم إلى إغراق البلاد منه بالاستعانة بالعناصر الإجرامية من ذوي الخبرة في تصنيع المخدرات التخليقية من جنسيات أخرى، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.

وأسفرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الآيس (الجاف – الخام مُعد للتجفيف) بكمية قرابة 73 كيلو غرامًا، إلى جانب أموال تقدر بـ153 ألف جنيه مصري ”8600 دولار“، وأسلحة وطلقات نارية و5 موازين حساسة.

وباستكمال التحريات، وتطوير مناقشة المتهمين، تبين قيام عناصر التشكيل بإعداد وتجهيز معمل آخر بمحافظة الإسكندرية، لتصنيع وإنتاج كميات كبيرة لذات المخدر داخل (فيلا) كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية.

وبالتنسيق تم ضبط 22 كيلو من مخدر الآيس وأسلحة وطلقات نارية وأموال، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه من مخدر الآيس ( 94,650 أربعة وتسعين كيلو وستمئة وخمسين غرامًا)، وقدرت التكلفة المالية للمضبوطات بحوالي 200 مليون جنيه ”12 مليون دولار“، حيث أحيل المتهمون للنيابة العامة لتولي التحقيق.