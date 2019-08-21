لأول مرة.. ظهور الوريث الوحيد لـ“الملياردير المنتحر“ إبشتاين (صور)

شوهد مارك، شقيق المليادرير الأمريكي جيفري إبشتاين والوريث الوحيد لثروته البالغة 577 مليون دولار، للمرة الأولى منذ انتحار جيفري في زنزانته بالسجن في نيويورك.

وفي صور نشرتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، شوهد مارك إبشتاين، 65 عامًا، وهو يغادر شقته في تريبيكا حوالي الساعة 8.30 صباحًا، ويمشي إلى المترو.

وتوجه شقيق إبشتاين الأصغر سنًا، الذي كان يرتدي قميصًا أبيض وجينزًا ونظارة شمسية وقبعة، إلى محطة لمترو الأنفاق مع حقيبة ظهر ويحمل صحيفة.

جاء اسم مارك في وصية شقيقه جيفري إبشتاين، المتهم بالتحرش الجنسي بالقاصرات، الذي جرى الكشف عن تفاصيلها الإثنين الماضي.

وقع إبشتاين، البالغ من العمر 66 عامًا ، الوصية قبل يومين من شنق نفسه في زنزانته في 10 أغسطس بمركز متروبوليتان للإصلاح، وتخضع وفاته حاليًا للتحقيق الفيدرالي.

وفي وصيته، حدد إبشتاين ثروته الصافية بأكثر من 577 مليون دولار، وهو ما يزيد بمقدار 20 مليون دولار تقريبًا عن ما قاله لقاض فيدرالي في دعوى قضائية الشهر الماضي.

ووضع إبشتاين جميع مقتنياته في صندوق أطلق عليه اسم The 1953 Trust.