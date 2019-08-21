ضبط المعتدين بوحشية على معاق مصري (فيديو)

في تطور للأحداث وبالتزامن مع حالة من الجدل والغضب الشعبي العارم، أحالت الجهات الأمنية في مصر اليوم الأربعاء، 6 متهمين للنيابة العامة، بعد ضبطهم جميعًا، لاتهامهم في واقعة اعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالضرب المبرح داخل صالون حلاقة.

وجاء قرار الإحالة بعد أن تمكنت قوات الأمن من القبض على اثنين من المتهمين أمس الثلاثاء، حيث تمكن رجال الأمن من تحديد هوية المتهمين الآخرين الذين ظهروا في الفيديو المنتشر عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، ومكان اختفائهم، حتى تم القبض عليهم.

وفي سياق آخر، أغلقت وزارة التنمية المحلية صالون الحلاقة الذي شهد الواقعة، حيث تبين أن الصالون غير مرخص، وأن صاحب الصالون يقوم بسرقة التيار الكهربائي.

وتحرك رجال مجلس المدينة بناء على تكليف من محافظ الشرقية، للتأكد من التراخيص اللازمة لصالون الحلاقة، ومتابعة تطورات القضية.

وجاء قرار إحالة المتهمين للنيابة وإغلاق الصالون، بعد حالة من الغضب الشعبي والجدل الواسع، إثر انتشار فيديو يظهر اعتداء المتهمين على شاب معاق داخل صالون الحلاقة بطريقة بشعة، واستغاثته وتوسله لهم بعدم الاعتداء عليه لكن دون جدوى، الأمر الذي ترتب عليه تحرك الأجهزة الأمنية للقبض على المتهمين والتحقيق في الواقعة.