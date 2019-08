الكويت تخلي سبيل لبناني اتهم بـ“الإساءة للذات الإلهية“ (فيديو)

View this post on Instagram

. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #فيديو #الكويت #كويتية #لبنان #بيروت #لبناني #اسلام #حجاب #يوم_عرفة #عرفة #kuwait #lebanon #news #video