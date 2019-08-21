الكويت تخلي سبيل لبناني اتهم بـ“الإساءة للذات الإلهية“ (فيديو)

أخلت النيابة العامة في دولة الكويت سبيل وافد لبناني يدعى أحمد حلوم، ويعمل ”ميكاب ارتست“، بكفالة قدرها 500 دينار، وذلك بعد حجزه 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية ”الإساءة للذات الإلهية“..

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مقطع فيديو وثقه الشاب المتهم عبر حسابه في ”سناب شات“، إذ كان في جلسة برفقة أشخاص آخرين سُمع صوتهم، وكان محتدمًا في نقاش بشأن صيام عرفة، حيث تبادل مع شخص آخر السباب، موضحًا وجهة نظره بأنه ”لا يريد الصيام بحجة غفران الذنوب، والأفضل الصيام بنوايا طيبة، وليس لارتكاب ذنوب وصيام عرفة بدعوى طلب الغفران“.

#أمن_ومحاكم |

النيابة العامة تخلي سبيل وافد بكفالة 500 دينار بعد حجزه على ذمة التحقيق 4 أيام في قضية الاساءة للذات الالهية pic.twitter.com/N2jpZsgoPU — أمن ومحاكم (@mediacourt) August 21, 2019

يذكر أن الشاب الإيراني، المقيم في الكويت، شهاب والمعروف بـ“ملح الإنستغرام“، كان قد تعرض لقضية مماثلة، بعد أن ظهر في مقطع فيديو مع ممثلة وهو يقول لها: ”تكفين إذا رحتِ إلى الجنة قولي حق الله يدخلني الجنة“، على حسب تعبيره.