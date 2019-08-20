جراح فرنسي متهم باغتصاب 200 قاصر

يحقق درك مدينة ”بواتييه“ الفرنسية في ملف شائك ، يخص جراحا متهما بالاعتداء الجنسي على قاصرين ، خصوصا بعدما عثروا في مسكنه على دفاتر تضم 200 اسم لفتيان وفتيات قاصرين ، مع وصف دقيق للعلاقة جنسية معهم.

الجراح الموجود في حالة اعتقال احتياطي منذ 2017 ، متابع في قضية التحرش ب4 أطفال ، منذ اتهمته جارته الصغيرة ب“الاستعراض الجنسي“، فيما توصلت التحقيقات إلى شبهة تعرضها للاغتصاب.

وبعد تفتيش منزله تم العثور على الدفاتر ، و التوصل إلى 3 ضحايا آخرين من أفراد عائلته.

ويتوقع تنطق محكمة الجنايات بالحكم في القضية خلال نهاية 2019 أو بداية 2020 ، لكن الوقائع تعود للفترة الممتدة ما بين 1989 و 2017.

ويعتبر موقع ”اوروب1“ الذي أورد تفاصل الملف ، أن التحقيق الذي يقوم به رجال الدرك صعب للغاية ، أولا لأنهم مضطرون لاستجواب حوالي 200 ضحية مفترضة ، قد تكون تعرضت للاعتداء الجنسي دون علم منها ، بسبب خضوعها للتخدير من طرف الطبيب.

وثانيا لأن ”تيبولت كورزاوا“ محامي المتهم يشكك في حقيقة ما كتبه موكله ، ويعتبره مجرد ”تخيلات جنسية لا شيء يثبت أنها حدثت بالفعل“ ، خصوصا أن موكله ”لا ينفي انه كتبها كما لا ينفي انجذابه الجنسي للقاصرين“.

فيما تقول ”فرانسيسكا ساتا“ محامية الفتاة الأولى التي تقدمت بشكوى ،إثر اطلاعها على بعض تلك الدفاتر :“انه يصف علاقات جنسية على شكل قصص، ويعبر عن الأحاسيس التي انتابته وقتها “ .

وأضافت :“ يظهر أنها ليست تخيلات جنسية ما دام بين الأسماء المذكور ضحايا مطالبون بالحق المدني ،إذا لقد انتقلنا من الشطحات إلى الحقيقة“.

الخبرة النفسية توصلت إلى كون المتهم رجل :“مناور وذكي بما فيه الكفاية للظهور بصورة جيدة في محيطه“.

ورفضت النيابة العامة الإفصاح عن تفاصيل إضافية بخصوص الملف ، فنشرت بلاغا جاء في :“لا يمكننا إعطاء أية تفاصيل في هذه المرحلة ، لا حول العدد ولا طبيعة ما جرى ”.