نطق أول حكم إعدام في حضور قاضية مصرية

أصدرت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، أول حكم قضائي بالإعدام في حضور قاضية على المنصة، حيث اعتلت المستشارة فاطمة قنديل، المنصة أثناء النطق بالحكم، ليصبح أول حكم بالإعدام في حضور قاضية امرأة في مصر.

وجاء حكم الإعدام من قبل محكمة جنايات القاهرة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل، وعبد الله سلام، وأسامة أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وتضمنت أوراق القضية قيام المتهم بقتل زوج خالته طعنًا بالسكين، ليتلقى حكمًا بالإعدام شنقًا، حيث توجه المتهم إلى والدته قبل اكتشاف جريمته، وصرخ في وجهها معترفًا بجريمته.

واعترف المتهم الذي يقيم في القاهرة بمنطقة عابدين بقتل المجني عليه؛ لسرقة مبلغ مالي، في الوقت الذي اعترف فيه بمساعدة المجني عليه له ولوالدته ومنحهما الكثير من الأموال، إلا أنه دبر جريمته لسرقته.

وذكر المتهم تهديده لوالدته بالقتل حال إبلاغ الشرطة بجريمته، إلا أنه تم القبض عليه ليتحدث عن طلبه من المجني عليه 500 جنيه (29 دولار)، إلا أن المجني عليه نهره وقام بطرده، ليقوم المتهم بإحضار سكين من المطبخ وتسديد طعنات للمجني عليه.

وكان ظهور سابق للقاضية نفسها، على منصة القضاء بقضية التلاعب بالبورصة، قد أحدث صدى واسعا على صفحات مواقع السوشيال ميديا وفيسبوك، باعتبارها أول ظهور لسيدة بقضايا الجنايات.

وظهرت المستشارة فاطمة قنديل مسبقًا أثناء محاكمة المتهمين بقضية التلاعب بالبورصة في مايو الماضي، كعضو يسار لهيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة 9 متهمين في قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك.