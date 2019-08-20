وقّعها قبل يومين من انتحاره: وصية ابشتاين رفعت تركته إلى 577 مليون دولار

قبل يومين من الإعلان عن وفاته مشنوقًا في زنزانته بنيويورك، وقع الملياردير الأمريكي جفري ابشتاين، على وصية أظهرت أن ثروته تصل إلى 577 مليون دولار، بزيادة 18 مليون دولار عما كان سجله في المحكمة عندما قدم محاموه طلب الإفراج عنه بكفالة.

وفي الوصية، نقل ابشتاين هذه الأصول جميعها إلى محفظة تسمى ”صندوق 1953“ نسبة إلى السنة التي ولد فيها.

وتشير وثيقة الوصية الجديدة، كما تقول صحيفة ”بيزنس انسايدر“، إلى أن ثروته تتضمن أكثر من 56 مليون دولار نقدًا، بالإضافة لعقارات وأصول طيران وسيارات وتحف وقوارب.

ولم يُدرج ابشتاين في الوصية التي وقعها يوم 8 أغسطس الحالي، أي مستفيدين من الصندوق الاستثماري، رغم أن أوراق المحكمة تشير إلى أن وريثه المحتمل الوحيد هو شقيقه مارك ابشتاين.

وتتضمن الوصية دفع مبلغ 250 ألف دولار لكل من المحامي دارين إنديك، ورجل الأعمال ريتشارد خان، باعتبارهما قائمين على تنفيذ الوصية.

يشار إلى أن مجموعة من المحامين النشطاء في انتقاد سلوكيات ابشتاين بملاحقة الفتيات الصغيرات وتجارة الجنس، تعهدوا بأن يرفعوا دعاوى تطالب بتوزيع تركة ابشتاين على ضحاياه من النساء، معتبرين أن في ذلك تحقيقًا للعدالة.