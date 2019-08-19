الكشف عن هوية الشاب المعتدي على فتاة بحجر في السعودية

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقذف امرأة بحجر.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، أكد المتحدث الإعلامي أن ”الشرطة تمكنت من الإطاحة بالمعتدي الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول، وهو مواطن في العقد الرابع من عمره“، حيث اتضح أن المواطن يعاني من اضطرابات نفسية.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن ملاسنة وقعت بين الفتاة والمواطن؛ ما دفعه لاحقًا لرشقها بحجر، فيما لا يزال التحقيق معه مستمرًا في القضية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه شاب يقذف امرأة بحجر.

وظهر الشاب الذي كان يحمل بيده حجرًا بحجم قبضة اليد، وقد احتدم في جدال مع امرأة، ثم ما لبث أن رماها به بكل قوة.

وكان سعوديون قد طالبوا بسرعة القبض على الشاب، منتقدين سلوكه مع المرأة، فيما لم تعرف تفاصيل الواقعة وملابساتها، وعلاقة الرجل مع المرأة، خاصة مع غياب الصوت الذي كتمه صاحب المقطع دون أن يوضح السبب.