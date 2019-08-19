الكشف عن هوية الشاب المعتدي على فتاة بحجر في السعودية

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقذف امرأة بحجر.
وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، أكد المتحدث الإعلامي أن ”الشرطة تمكنت من الإطاحة بالمعتدي الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول، وهو مواطن في العقد الرابع من عمره“، حيث اتضح أن المواطن يعاني من اضطرابات نفسية.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن ملاسنة وقعت بين الفتاة والمواطن؛ ما دفعه لاحقًا لرشقها بحجر، فيما لا يزال التحقيق معه مستمرًا في القضية.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه شاب يقذف امرأة بحجر.
View this post on Instagram
تداول مغردون على موقع التواصل "تويتر"، مقطع فيديو، لشاب وهو يعتدي على فتاة بالحجارة، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، لأسباب مجهولة، بمكة في #السعودية. ويظهر مقطع فيديو تم كتم صوته من قبل موثقه، يبدو وكأن شجاراً عنيفاً دار بينهما، لينتهي باعتداء الشاب على الفتاة، حيث قام بقذفها بالحجارة، بينما هي كانت تمسك بيدها حذاء. وانتشر المقطع بشكل كبير تحت وسم #المعتدي_على_فتاة_بمكة، وطالب متداولوه الجهات الأمنية، بإلقاء القبض على الشاب وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص ومعرفة تفاصيل الحادثة. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #مكة #المدينة #جازان #نجران #السعودية #فيديو #عنف #اعتداء #سعوديات #نجران_اليوم #ترند #ضرب #saudiarabia #ksa #video #trend #riyadh
وظهر الشاب الذي كان يحمل بيده حجرًا بحجم قبضة اليد، وقد احتدم في جدال مع امرأة، ثم ما لبث أن رماها به بكل قوة.
وكان سعوديون قد طالبوا بسرعة القبض على الشاب، منتقدين سلوكه مع المرأة، فيما لم تعرف تفاصيل الواقعة وملابساتها، وعلاقة الرجل مع المرأة، خاصة مع غياب الصوت الذي كتمه صاحب المقطع دون أن يوضح السبب.