الكشف عن هوية الشاب المعتدي على فتاة بحجر في السعودية

View this post on Instagram

تداول مغردون على موقع التواصل "تويتر"، مقطع فيديو، لشاب وهو يعتدي على فتاة بالحجارة، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، لأسباب مجهولة، بمكة في #السعودية. ويظهر مقطع فيديو تم كتم صوته من قبل موثقه، يبدو وكأن شجاراً عنيفاً دار بينهما، لينتهي باعتداء الشاب على الفتاة، حيث قام بقذفها بالحجارة، بينما هي كانت تمسك بيدها حذاء. وانتشر المقطع بشكل كبير تحت وسم #المعتدي_على_فتاة_بمكة، وطالب متداولوه الجهات الأمنية، بإلقاء القبض على الشاب وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص ومعرفة تفاصيل الحادثة. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #مكة #المدينة #جازان #نجران #السعودية #فيديو #عنف #اعتداء #سعوديات #نجران_اليوم #ترند #ضرب #saudiarabia #ksa #video #trend #riyadh