مواطن يطلق النار على شخصين وينتحر في الأردن

أقدم شخص في محافظة الطفيلة جنوبي الأردن، على إطلاق النار على شخصين، قبل أن ينتحر.

وقال الناطق باسم الأمن العام الأردني، المقدم عامر السرطاوي، في بيان له، إن ”أحد الأشخاص أطلق النار باتجاه شخصين إثر خلافات سابقة بينهم؛ ما أسفر عن إصابتهما، في حين أقدم مطلق النار على الانتحار من خلال إطلاق النار على نفسه“.

وفي حادثة أخرى، ضبطت الشرطة الأردنية، شخصًا أشهر سلاحًا ناريًّا في وجه طاقم دورية شرطة، أثناء قيام الطاقم بواجبه في العاصمة عمان.

وأوضح السرطاوي في بيان آخر، أن ”إحدى دوريات النجدة اشتبهت أثناء قيامها بواجبها بالقرب من مستشفى البشير شرق العاصمة عمان، بمركبة عمومية، وعند محاولة إيقافها قام شخص بداخلها بالترجل منها والفرار على قدميه، مشهرًا سلاحًا ناريًّا كان بحوزته، إذ جرى متابعته وقام أثناء ذلك بإيقاف إحدى المركبات في الشارع العام وأشهر السلاح الناري باتجاه السائق لأخذ مركبته، إذ قام طاقم الدورية عند ذلك باستخدام القوة المناسبة وتمكنوا من ضبطه والسلاح الذي بحوزته بعد مقاومة شديدة أبداها“.

وأضاف السرطاوي أنه ”بالتدقيق على اسم الشخص تبين أن بحقه 3 طلبات أمنية كما جرى ضبط المركبة العمومية وسائقها الذي كان برفقته، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 8 أكياس تحوي مادة الحشيش الصناعي و86 حبة مخدرة“.