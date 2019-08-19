روّج للرذيلة مع الأطفال.. السعودية تلقي القبض على ”مغتصب الحفر“

ألقت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بعد انتشار محادثات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي روج من خلالها للشذوذ الجنسي مع الأطفال.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة إنه ”إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت عنوان (مغتصب الحفر)، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، والقبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه“.

وأثارت صور متداولة لمحادثة عبر تطبيق ”واتس اب“ بين زبائن ومروج للشذوذ الجنسي مع الأطفال غضبًا واسعًا بين ناشطين، عبر مواقع التواصل، بعد نسبتها لإحدى مدن المملكة.

#مغتصب_الحفر

متخيلين يجيب اطفال وكبار بنات وعيال ويغتصبهم ويتاجر فيهم بالدعاره ذا عقابه ليس سجنه بل قطع عضوه والتشهير به يرمونه اكل للحيوانات pic.twitter.com/ECX5s0dmo2 — ‏٣١♀ ∇ (@aho11__) August 15, 2019

بدأت القصة عندما زعم عدد من المدونين أن أطراف الحديث في الصور المتداولة للمحادثة هم من أبناء مدينة حفر الباطن السعودية، وأنهم يمارسون أفعالهم الشاذة المخالفة للقوانين والأعراف بسرية تامة.

ويظهر في المحادثات تفاوض حول الأسعار والمكان وطرق الدفع، للحصول على أطفال ونساء بهدف ممارسة الجنس معهم.

تخيل كمية الرعب للاشخاص الي يغتصبون يرب يعذبونه با ابشع الطرق و يشهرون فيه #مغتصب_الحفر pic.twitter.com/lmoytkTKst — قابجاكي انيوثايو (@vilbl1) August 15, 2019

وجرى تداول صور المحادثات على نطاق واسع، وفي موقع ”تويتر“ وصل الوسم ”#مغتصب_الحفر“ إلى قائمة الترند سريعًا مع انضمام آلاف المغردين للتعليق، ومطالبة الجهات الأمنية بملاحقة أطراف تلك المحادثة، وشبكة الشذوذ الجنسي كلها.