الأمن السعودي يضبط أحد المعتدين على ”بائعة جازان“

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، القبض على أحد المعتدين على بائعة يمنية في منطقة جازان.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية، عن المتحدث الإعلامي لشرطة جازان، أن ”الشرطة باشرت متابعة قضية بائعة في حديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي – وهي مقيمة بهوية زائر من الجنسية اليمنية – ظهرت في مقطع فيديو، وقد اعتدى عليها شبانٌ، وذلك رغم عدم تقديم المجني عليها أو الذين شاهدوا الاعتداء بلاغًا للجهات الأمنية“.

وأضاف المتحدث أن الشرطة ”تمكنت من تحديد هوية أحد المعتدين، والقبض عليه، إذ تبين أنه مواطن في العقد الثاني من عمره، وحاول التخفي من رجال الأمن بهروبه من منزل أسرته الذي يقيم فيه“.

وأكد أن ”الشرطة لا تزال تتابع الواقعة للقبض على جميع المتورطين بالاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“.

وأظهر مقطع فيديو متداول، شبانًا (أحدهم كان يوثق الواقعة) وهم يستفزون امرأة، بعد أن قام شاب منهم بأخذ دراجة (سكوتر) – تعمل على تأجيرها – عنوة، واضطرت لمطاردته، كما حاولوا مضايقتها في المكان الذي تعمل به.

في تصرف طائش أرعن وغير رجولي. وسط شكاوي متعددة من شباب طائشين تكررت تصرفاتهم الحمقى،، حدث في حديقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بالعيدابي مضايقة امرأه بائعة تترزق الله لتبحث عن لقمة عيش تصرفها على أبنائها. #جازان pic.twitter.com/RVRIsMNGsj — Strong woman. (@yn8VT12QS8MKQCP) August 17, 2019

وكانت البائعة وتدعى ضعيفة محمد صالح العمري، روت تفاصيل تعرضها للاعتداء من قبل مجموعة من الشباب، مؤكدة أن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وجه بالقبض على المعتدين.

وأكدت ضعيفة أن ”السكوتر الذي تعمل عليه هو مصدر رزقها الوحيد مع زوجها وأبنائها“.

وأضافت: ”أنا أعمل في هذا الموقع منذ 6 أشهر، ولم أتعرض لأي مضايقات من قبل، وأعمل بإيجار 10 دقائق بـ10 ريالات، وجلست سنين طويلة حتى جمعت ثمن السكوترات قبل أن أبدأ بالعمل عليها“.