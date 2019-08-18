خادمة في السعودية تضع بولها على طعام الأسرة

طالبت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في السعودية بتغليظ العقوبة على عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية، رافضة حُكمًا أصدرته المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء، يقضي بسجن العاملة المنزلية لمدة ثمانية أشهر، و200 جَلْدة، وذلك لقاء وضع كميات من ”البول“ في السلطة والشاي، اللذين تعدهما لأفراد أسرة مواطن تعمل لديها، ما تسبب بإصابة زوجة المواطن بفيروس الكبد الوبائي، ودخلت إثرها إلى أحد المستشفيات.

وتعود تفاصيل الحادثة، بحسب موقع سبق، إلى قبل شهرين تقريبًا عندما اكتشفت زوجة المواطن قارورة داخل الثلاجة، تحتوي على ”بول العاملة“، الذي تقوم بوضعه على الطعام والشراب، وأقرت العاملة بوضع ذلك عمدًا نظرًا لسوء المعاملة التي تتلقاها من قِبل أسرة المواطن، بحسب ادعائها أمام القاضي.

وأصدرت محكمة الأحساء الجزائية حُكمًا، يقضي بسجن العاملة الفلبينية ثمانية أشهر و200 جَلدة، وهو الأمر الذي رفضته محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية مطالبة بتغليظ العقوبة عليها.