قبل إتمام طلاقهما.. زوج ينتقم من زوجته بطريقة وحشية (صور)

هاجم رجل زوجته أمام بوابة محكمة بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، كانت ستُصدر حكم طلاقهما، حيث دهسها بدراجته النارية، ثم هاجمها بمنجل.

وأظهرت كاميرات المراقبة في المكان أن الزوجة وتُدعى ”ليو“ كانت تمشي مع محاميها نحو المحكمة، ليفاجئها زوجها بدهسها بدراجته النارية، مما أدى إلى طيرانها لعدة أمتار، واصطدامها بشجرة، وهروب المحامي، فيما اصطدم الزوج بدراجته مع مركبة كانت متوقفة.

وبعد ذلك ترجّل الزوج ويدعى ”تشن“ على قدميه، وبدأ بمهاجمة زوجته بمنجل، إلى أن تمكنت مجموعة من المارة من إنقاذها والإمساك به، حيث أخبرهم وهو يصرخ أنه يريد أن يقتلها، بحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

ووصلت الشرطة للمكان، حيث اعتقلت الزوج، بينما نقلت الزوجة للمستشفى، وكانت مصابة بجروح في رأسها ووجهها.