لكثرة علاقاتهما غير الشرعية.. عربي يقتل ابنتيه ويتخلص من جثتيهما

قتل مصري ابنتيه، وهما في العقد الثاني من عمرهما، بعد استدراجهما إلى منطقة زراعية مجاورة لترعة بمحافظة الجيزة، ليقوم بعدها بتسليم نفسه إلى رجال الأمن.

وأقر الأب (60 عامًا) في التحقيقات، بارتكاب جريمته وتفاصيلها كاملة، مبررًا ما فعله بمعاناته خلال الفترة الماضية من سوء سلوك ابنتيه، وعلاقاتهما غير الشرعية مع الكثير من الشباب، خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي جعله يتخذ قراره بالتخلص منهما.

وتابع الأب أنه استدرج ابنتيه ناحية ترعة بالقرب من منطقة السكن، بحجة قضاء بعض المتطلبات واحتياجه لهما في مساعدته، إلا أن باغتهما بتسديد طعنات نافذة لهما في الرقبة أفقدتهما التوازن، ليجهز بعدها عليهما بعدة طعنات أخرى، حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة.

وعثرت الأجهزة الأمنية على الجثتين في المكان المحدد، حيث أحالت النيابة العامة الجثتين للطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بشأن وفاتهما، فيما قررت حبس الأب المتهم على ذمة القضية.

يذكر أن مصريًا آخر قام بذبح ابنته ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في محافظة البحيرة، بعد أن وجدها في أحضان عشيقها داخل غرفة النوم الخاصة بها يمارسان الجنس سويًا.