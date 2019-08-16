بعد اختفائها في العيد.. العثور على جثة طفلة مذبوحة في مصر

عثر مواطنون مصريون على جثة طفلة لم يتجاوز عمرها 5 أعوام مذبوحة، وذلك بعد اختفائها خلال أيام عيد الأضحى.

وكلفت النيابة العامة في مصر، رجال الأمن والبحث الجنائي، بسرعة كشف تفاصيل الواقعة.

وكان مواطنون عثروا على جثة الطفلة داخل ”عشة“ قرب أرضهم الزراعية أثناء عودتهم لمباشرة أعمالهم عقب عيد الأضحى، ليتم إخطار رجال الأمن بالواقعة.

وانتقل فريق من رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، وتبين أن الجثة تعود لطفلة تدعى جنى عبدالسلام، وعُثر عليها مذبوحة من الرقبة، وعلى الأرض آثار الدماء، إلى جانب وجود بعض الانتهاكات الجسدية وفقًا للمعاينة الأولية.

وذكر والد الطفلة في المحضر الرسمي أنه فوجئ باختفاء طفلته، وظل يبحث عنها مع الأهالي، إلى أن تم العثور عليها مذبوحة، نافيًا وجود أي خلافات بينه وبين أحد.