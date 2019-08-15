كويتية تهين الإسلام: ”لا تُشرفني جنة تشترط ارتداء الحجاب“ (فيديو)

أثارت كويتية، اتهمت بإهانة الدين الإسلامي، عاصفة غضب وجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب نشرها مقطعًا مصورًا تقول فيه: إنّ ”الجنة التي تغلق بابها في وجهها بسبب عدم ارتداء الحجاب لا تشرفها“.

وبعدما انتشر المقطع المصور بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت وزارة الداخلية الكويتية: إنّها تمكنت من الوصول إلى هوية السيدة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أجرت عملية بحث وتحرٍ لمعرفة السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو وتطاولت على الذات الإلهية، وإنه جرى ”معرفة السيدة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطها وتحويلها إلى جهات الاختصاص“.

مواطنة: الجنة اللي تسكر بويهي الباب عشان مو لابسة حجاب ( ما أبيها ) و ( ماتشرفني ) . #نثية_فرس_النهر pic.twitter.com/to9ZJC4i5Z — تفتيش (@Tafteshq8) August 13, 2019

وكانت مواقع التواصل، قد تداولت مقطعًا مصورًا للكويتية التي تسمي نفسها ”المتمردة“، حيث قالت إنها ”حرة في طريقة لباسها سواء تحجبت أم لا“، وإن ”الجنة التي تغلق بابها بسبب عدم ارتداء الحجاب لا تشرفها“.

وبعدما انتقدت تدخل البعض في الحريات الدينية، كونهم لا يحاسبون بدلًا عنها، أضافت في المقطع الذي أثار استياء حقوقيين ونشطاء، أن ”جنتها تختلف، فهي تدخل الناس التي تمتلك الأخلاق، ولا تحكم على الناس من ملابسها“.