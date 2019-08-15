قتيل و3 إصابات بحفل زفاف في السعودية

انتهى حفل زواج بحي المشعلية في السعودية بليلة دامية يوم أمس الأربعاء، بعد أن حدثت مشاجرة جماعية تسببت في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم إصابته بالغة وحرجة، نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لصحيفة ”سبق“ الإلكترونية فإن الأجهزة الأمنية تحقق بالحادثة، التي حدثت بسبب خلاف قديم بين ”أبناء عمومة“، ليتطور الأمر إلى استخدام الأسلحة البيضاء وسلاح ناري.

وهذه هي ثاني حالة إطلاق نار بالسعودية خلال هذا الأسبوع، فقد أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين الماضي بوقوع جريمة قتل في منطقة حائل، باشرت الجهات الأمنية التحقيق حولها.

وتفيد التقارير أن مواطنا قتل آخر قبل مغرب يوم الاثنين بحي المنتزه الشرقي، بعد أن أطلق عليه النار وأرداه قتيلا، ونقلت جثته للمستشفى.‎