بعد دعوته لقتل رجال الشرطة.. اكتشاف ترسانة أسلحة بمنزل شاب أمريكي

عثرت الشرطة بولاية ”أوهايو“ شمال غرب أمريكا، على 25 قطعة من السلاح بحوزة شاب لم يتجاوز 18 عامًا، إضافة إلى 10 آلاف رصاصة بعد عملية تفتيش قامت بها إثر دعوته لقتل رجال الشرطة.

وتضمنت الترسانة التي عثر عليها بمنزله في ”بوردمان“، من 15 بندقية و 10 مسدسات نصف أوتوماتيكية إضافة إلى ملابس للتمويه.

وروج الشاب على منتدى iFunny الذي يضم 4400 مشارك، بالترويج لفكرة القتل الجماعي، ودعا إلى الهجوم على مركز تنظيم الأسرة و“إطلاق النار على جميع العملاء الفدراليين بمجرد رؤيتهم“ حسب الشكوى التي تقدمت بها ”إف بي أي “ ضده.

واعترف المتهم بأنه نشر دعوات على الإنترنت لقتل الشرطة، لكنها كانت ”على سبيل الدعابة“.

وصارت حوادث القتل الجماعي تمثل كوابيس حقيقية للمجتمع الأمريكي، بسبب تكرارها وتعددها في السنوات الأخيرة، وكان آخرها يوم 3 أغسطس الجاري في تكساس وأوهايو، وأسفرت عن مقتل 31 شخصًا.