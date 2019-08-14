مصري بالكويت يزور معاملة مواطنة لسبب غريب

اتهمت النيابة العامة في الكويت وافدًا مصريًا بتزوير رخصة تجارية وحيازة أختام ومستندات لا يجوز حيازتها إلا لجهات مختصة في الدولة.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن الوافد أقر خلال التحقيقات بتزوير رخصة محل، مبررًا أنه فعل ذلك مضطرًا، بعدما أزعجته صاحبة محل باتصالاتها المتكررة للمطالبة بإنهاء معاملتها.

واضاف الوافد المصري أنه كان يمضي بإجراءات المعاملة، حيث كان بصدد الاتصال بصاحبة المحل ليطلب منها مراجعته، على أن يقوم بسحب الرخصة المزورة وتسليمها الرخصة غير المزورة.

وكانت المتضررة، وهي كويتية، قد تقدمت لمركز الشرطة ببلاغ أفادت فيه أنها طلبت من مكتب تخليص معاملات تجديد رخصة محل تملكه مقابل عمولة وأن المكتب اتصل بها لاحقًا وأبلغها أنّ الرخصة جاهزة، ولكن حينما قامت بمراجعات اكتشفت أن الرخصة مزورة.

وألقت الشرطة القبض على مندوب المكتب (الوافد المصري) والذي أقر بالتزوير، مبررًا ما ارتكبه بأنه تزوير مؤقت، وأن إزعاج صاحبة الرخصة له وإلحاحها عليه لإنهاء المعاملة هو الذي دفعه إلى ذلك.