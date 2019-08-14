مجهول في الكويت يخطف 5 نساء ويحاول هتك أعراضهن

اقتاد منتحل صفة رجل أمن في دولة الكويت 5 هنديات في سيارته إلى بر الوفرة وتحرش بهن، بعد أن أوهمهن بأنهن مطلوبات، محاولًا تجريد إحداهن من ملابسها.

لكن الهنديات قاومنه وتمكنّ من الهرب، إذ نقلهن أحد المارة إلى مركز الشرطة لتسجيل قضية.

وحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن المشتبه فيه استوقف سيارة أجرة كانت تقلّ الهنديات الخمس أثناء توجههن إلى عملهن، وأبرز هوية وأخفاها بسرعة، مدّعيًا أنه من رجال الأمن وأوهم الهنديات بأنهن مطلوبات واقتادهن بسيارته الخاصة.

وتجول المشتبه فيه قليلًا في المنطقة التي أقل منها الهنديات، قبل أن ينطلق بهنّ إلى بر الوفرة وهناك بدأ يتحسس أجسادهن واختار واحدة منهن وحاول تجريدها من ملابسها قبل هرب النساء الخمس.