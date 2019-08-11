دهس مصري بالكويت تحت عجلات سيارة رياضية

لقي عامل توصيل طلبات ”ديليفري“ من الجنسية المصرية، في الكويت، مصرعه، دهسًا تحت عجلات سيارة رياضية اختفى سائقها من المكان فور ارتكاب الحادثة.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية فقد رصد أحد الأشخاص رقم السيارة وما يزال البحث جاريًا عنها، في الوقت الذي فارق فيه الحياة الضحية قبل نقله للمستشفى.

وتلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغًا عن وجود حادث دهس في منطقة الظهر، فانطلق إلى الموقع ”أمنيو الأحمدي“ و“فنيو الطوارئ“ الطبية حيث وجدوا المدهوس متوفيًا في مكان الواقعة بجوار دراجته النارية.

وبالتدقيق على بياناته تبيّن أنه مصري الجنسية من مواليد 1989، فتم انتداب الأدلة الجنائية حيث رفعت الجثة.