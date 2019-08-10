العثور على الملياردير الأمريكي ”جيفري أبستين“ منتحرًا في سجنه

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، بأن جثة الملياردير الأمريكي جيفري أبستين، المتهم بالتحرش الجنسي قي القصر، وجدت اليوم في زنزانته، ويرجح أنه مات منتحرًا.

وأكد موقع ”نيويورك بوست“ نقلًا عن مصادر أمنية، أن ”عربة تنقل جثة بملامح أبستين خرجت صباح اليوم، من سجن مانهاتن الإصلاحي وتوجهت إلى مستشفى وسط مدينة نيويورك”.

يذكر أن أبستين وضع قبل أسبوعين في ”قسم مراقبة حالات الانتحار“ في السجن، بعد أن عثر عليه فاقدًا الوعي في زنزانته، مع جروح في رقبته.

وفي 6 يوليو/ تموز المنصرم، اعتقل أبستين، بتهم الاتجار بالجنس والتحرش بالقاصرات، المنسوبة إليه بين سنتي 2002 و2005.