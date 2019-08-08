عصابة مصرية نسائية في الكويت تسرق المساجد والأسواق

ألقت قوات الأمن الكويتية، مؤخراً، القبض على سيدتين مصريتين، أسستا تشكيلاً عصابياً للسرقة في المساجد والأسواق، وبعد التحقيق معهما تبين أن سجلهما حافل بقضايا السرقة والاعتداء بالضرب ومتهمتان بأنهما نشّالتان شكلتا ثنائياً لتنفيذ مخططات سرقة المواطنين والمقيمين في المساجد والأسواق العامة.

كما تم ضبط مصرية ثالثة برفقتهما تبيّن أن إقامتها منتهية وجار التحقيق معها لمعرفة ما إذا كانت تشاركهما أعمالهما غير القانونية، وذلك بعد أن فشل مخطط الاثنتين في افتعال مشاجرة مع مواطنة داخل أحد المساجد في منطقة السالمية لسرقة هاتفها.

وبدأت تفاصيل الحادثة التي وضعت المصريتين في دائرة الاتهام بالسرقة، بعدما دخلت مواطنة أحد المساجد في منطقة السالمية لأداء صلاة العصر وتفاجأت بدخول غير مبرر من قبل مصريتين داخل المسجد بدأتا بالتحرش بها لافتعال مشاجرة على وقع «إمشي مشطي شعرك ياختي»… وبالفعل نشبت بينهن مشاجرة وتبادل سب وضرب، وخلال ذلك اتضح للمواطنة أن المهاجمتين تحاولان سرقة هاتفها النقال، حينها سارعت إلى إبلاغ عمليات وزارة الداخلية وتمكنت من إيقافهما حتى وصلت أقرب دورية أمن وتم ضبطهما وضبط الثالثة التي كانت برفقتهما لأن إقامتها منتهية.

ونقلت صحيفة ”الراي“ عن مصدر أمني قوله إنه ”عند الاستعلام عن مفتعلتي الشجار، تبين أن سجليهما حافلان بقضايا السرقة، وقضايا الاعتداء بالضرب، حيث تشير التحريات الأولية إلى أنهما دائماً ما تفتعلان المشاجرات في المساجد والأسواق العامة لتسهيل عمليات السرقة، إلا أن مخططهما مع المواطنة فشل، وعليه تمت إحالة جميع المتهمات إلى الحجز وتسجيل قضية اعتداء بالضرب ضد من اتهمتهما المواطنة بضربها ومحاولة سرقتها، وجار استكمال التحقيقات اللازمة معهما ومع الثالثة المرافقة لهما واتخاذ الإجراءات القانونية“.