السلطات العراقية تعتقل ”العقل المدبر“ لعملية هروب تجار المخدرات من سجن ببغداد

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الخميس، العقل المدبر لعملية هروب موقوفي سجن القناة (تجار المخدرات) في العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان مقتضب إن ”المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت فجر الخميس على العقل المدبر لعملية هروب موقوفي سجن مركز القناة ببغداد“ دون الكشف عن هويته.

وأعلنت السلطات العراقية، في وقت سابق، القبض على 8 أشخاص من بين 15 موقوفًا تمكنوا، السبت الماضي، من الفرار من أحد مراكز الشرطة في بغداد.

وعلى إثر هذا الخرق، أعلنت وزارة الداخلية إقالة قائد شرطة بغداد اللواء علي الغريري، وقائد شرطة الرصافة، وعدد آخر من الضباط والمراتب، في إجراء سريع لتطويق الأزمة، وإيصال رسالة إلى الرأي العام بالتعامل بحزم مع أي تراخٍ أمني أو تهاون، بحسب مراقبين.

وتصاعدت المخاوف في العراق إثر هروب 15 معتقلًا من مركز احتجاز في العاصمة بغداد، وسط تحذيرات من تراخي القوات الأمنية وتنامي دور المجاميع المسلحة وتلاعب الأحزاب بالمؤسسة العسكرية.