عراقي يرتكب مجزرة أودت بحياة 12 شخصًا

ارتكب رجل عراقي، اليوم الأربعاء، مجزرة قتل خلالها عددًا من أفراد عائلته وأقاربه في العاصمة بغداد.

وقالت مصادر أمنية إنه ”في الساعة الثالثة فجرًا اقتحم شخص يحمل سلاح ”كلاشينكوف“ منزلًا في منطقة ”سبع البور“ في بغداد، وقتل 12 شخصًا بينهم شقيقتاه“، وفق وسائل إعلام محلية.

وأضافت المصادر أن ”هذه الأسرة التي قتلت، أفرادها هم أنسباء القاتل الذي سلم نفسه للشرطة“.

وبينت أن ”القاتل زعم خلال التحقيقات الأولية معه أنه ارتكب المجزرة بدواعي (الشرف وغسل العار)“.

وتشهد بغداد وباقي المحافظات العراقية بين الحين والآخر نزاعات عشائرية وخلافات عائلية تستخدم فيها عادة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى.