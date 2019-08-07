الإمارات.. تأجيل الحكم في قضية ”تنمر حافلة كلباء“

أجّلت محكمة جنح كلباء في دولة الإمارات الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“تنمر حافلة كلباء“، إلى جلسة 27 من أغسطس/آب الجاري، والمتهم فيها 4 طلاب، بينهم شقيقان.

وقام الطلاب الأربعة بتصوير مقطع فيديو، ونشره عبر برنامج ”واتس آب“، دون إذن صاحبه – وهو طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة – وهم يعتدون بالضرب والسب والقذف بحقه. كما وجهت النيابة العامة بكلباء تهمة الإهمال لثلاثة من ذويهم.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن المحكمة قررت إبقاء المتهمين مكفولين على ذمة القضية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لأربعة متهمين تهمة التعدي بالضرب والسب والقذف في حق الضحية، ووجهت لمتهم خامس تهمة تصوير مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي دون علم الشخص المتضرر.

وأقر المتهمون جميعًا في التحقيقات بقيامهم بضرب الضحية وسبه وتعنيفه، مبررين تصرفهم بأنه جاء كردة فعل، بسبب قيام الضحية بسبهم بألفاظ نابية.

كما أمرت نيابة كلباء بإيداع حدثين دار رعاية الأحداث في الشارقة، في قضية ذات صلة، تم فيها الاعتداء على الجاني الرئيسي في ساحة المدرسة بعد نشر الفيديو، وقبل بدء الامتحانات، وذلك من قبل طلاب لا يمتون بصلة للضحية.

وكان ولي أمر الجاني الرئيسي في قضية ”فيديو التنمر“ قد تقدم ببلاغ لمركز شرطة كلباء، ادعى فيه قيام طالبين بالاعتداء على نجله قبل بدء الامتحان بالسب والضرب على الوجه ومناطق متفرقة بجسمه.

يذكر أن مقطع الفيديو المتداول أثار جدلًا بين ناشطين في مواقع التواصل، بعد أن وثق قيام عدة طلبة لا يتجاوزون الثانية عشرة من عمرهم، بالاعتداء على طالب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل باص مدرسة، وما لبث أن تسبب المقطع المتداول بفتح تحقيق في الواقعة من قبل شرطة الشارقة، كما تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة التربية والتعليم.