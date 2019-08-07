مصريتان تعتديان على كويتية داخل مسجد

أقدمت مصريتان في منطقة السالمية في محافظة حولي بدولة الكويت على الاعتداء بالضرب على مواطنة داخل مسجد ومحاولة سرقة هاتفها الجوال.

وحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن مواطنة دخلت أحد المساجد في منطقة السالمية لأداء صلاة العصر وتصادفت مع مصرية وقالت لها ”ليش ما تمشطين شعرك“، وما لبث أن تطور الأمر بينهما إلى مشادة، فهرعت مصرية أخرى لتساند ابنة جلدتها ضد المواطنة فاحتدمت المشادة وتحولت إلى اعتداء بالضرب على المواطنة من قبلهما ومحاولة سرقة هاتفها الجوال.

واستنجدت المواطنة برجال الأمن، الذين حضروا إلى موقع البلاغ وقاموا بضبط الوافدتين المصريتين، إذ تبيَّن بعد التدقيق عليهما أن سجلهما حافل بقضايا السرقة والاعتداء.