فلسطيني يحتجز ابنه خمس سنوات داخل مخزن مهجور

كشفت وحدة حماية الأسرة والأحداث التابعة للشرطة الفلسطينية في محافظة الخليل بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن واقعة احتجاز والد لابنه لمدة خمس سنوات داخل مخزن مهجور، مشيرة إلى أنها تمكنت من إنقاذ الفتى المحتجز (16 عامًا) بعد تعرضه للتعذيب والضرب العنيف والاحتجاز من قِبل والده.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ازريقات، في تصريح صحفيّ: ”بناءً على معلومات وردت لوحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة تتعلق بوجود فتى محتجز داخل مخزن في الخليل، على الفور استصدرت الشرطة أمر تفتيش من النيابة العامة للبحث عن هذا الفتى وقامت بإنقاذه“.

وأضاف ازريقات: ”الشرطة الفلسطينية سارعت على الفور بفتح باب المخزن والعثور على الفتى بداخله، وظهرت عليه علامات الضرب والتعذيب“، مشيرًا إلى أن مكان احتجاز الفتى لا تتوفر فيه أدنى مقومات الحياة ومليء بالقاذورات والأوساخ وتفوح منه الروائح الكريهة.

وتابع ازريقات: ”بحسب إفادة الفتى فإنه بقي محتجزًا داخل هذا المخزن المهجور لمدة خمس سنوات ويتعرض بشكل مستمر لأبشع أنواع الضرب والتعذيب من قبل والده“، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع مديرية الشؤون الاجتماعية وإحضار الفتى وعرضه على الخدمات الطبية العسكرية والمباشرة في تقديم العناية والرعاية الصحية له، مؤكدًا أن الشرطة أوقفت والد الفتى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.