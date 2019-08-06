شاب يغتصب جدته التي تجاوزت المائة عام (فيديو)

شهدت منطقة سيدي بنور في المغرب واقعة شنيعة، تمثلت في اعتداء جنسي لشاب على جدته التي تجاوزت المائة عام، قبل أن يضربها تحت تأثير الخمر.

العائلة التي طالبت بالقبض على الشاب، روت تفاصيل الواقعة المفجعة التي حصلت في إحدى ليالي الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز الماضي.

واستغل المتهم عجز أم والده وهي طريحة الفراش، وغير قادرة على الحركة أو الكلام، وقام بالاعتداء الجنسي عليها، وفرّ بعدما تركها عارية تمامًا، وغارقة في الدماء.

واكتشفت زوجة الابن الضحية في حالة مزرية صباح اليوم التالي، واعتقدت أنها سقطت، ولكن عند حضور شقيقة المعتدى عليها تفحصت جسمها بتدقيق واكتشفت الحقيقة.