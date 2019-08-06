الكويت تحتجز ناشطًا إيرانيًّا بتهمة ”الإساءة للذات الإلهية“

أصدرت نيابة الأحداث في الكويت، قرارها القاضي بالاستمرار في توقيف ناشط إيراني على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستكمال التحقيقات معه إثر بلاغ قدمه محام اتهمه فيه بالإساءة للذات الإلهية.

وحسب بلاغ المحامي بشار النصار، فقد ظهر الناشط المشار إليه، في مقطع فيديو مع ممثلة وهو يقول لها ”تكفين إذا رحتي إلى الجنة قولي حق الله يدخلني الجنة“، على حسب قوله.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن ”المحامي تقدم بالبلاغ حفاظًا على الثوابت الدينية وسعيًا لوضع حد لمثل هذه السلوكيات“، منوهًا إلى أن ”المتهم استهزأ بالذات الإلهية؛ ما يستلزم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقّه“.