محكمة سودانية تقضي بتسليم رئيس نادي المريخ إلى الإمارات

قررت محكمة سودانية، الاثنين، تسليم رئيس نادي القمة ”المريخ“، آدم سوداكال إلى دولة الإمارات بواسطة الإنتربول لمحاكمته في قضية ملف الاسترداد المتهم فيها بالاحتيال على رجل أعمال إماراتي.

وأصدر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة أسامة عبدالله قرارًا، الاثنين، بتسليم ”سوداكال“ للإمارات عبر الشرطة الدولية ”الانتربول“ لمحاكمته في قضية الاحتيال الشهيرة على رجل أعمال إماراتي بمبلغ ”20“ مليون دولار .

وأحال القاضي الملف إلى النائب العام، وأمر بإيداع ”سوداكال“ السجن وأوصى بترحيله إلى الإمارات بسبب ملاحقة السلطات القضائية في الإمارات له.

وكان الشاكي تقدم ببلاغ قال إنه مكلف من الشاكي الرئيس لمتابعة إجراءات قرار تسليم المتهم لـ (الإنتربول) من السودان إلى دولة الإمارات بحجة أن البلاغ ضد ”سوداكال“ مدون بالإمارات.

ودونت الشرطة السودانية بلاغ الشاكي، ولاحقًا أمر وزير العدل السوداني بإحالة إجراءات الدعوى للمحكمة المختصة التي أصدرت قرارًا بترحيله اليوم الاثنين.