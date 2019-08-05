حادثة غريبة.. رجل يحرق وجه زوجته ويفرّ هاربًا (صور)

تعرضت سيدة أوكرانية لحادثة غريبة، حيث أقدم زوجها على سكب ماء مغلي عليها خلال نومها وولى هاربًا، دون أن تعرف السبب وراء ذلك التصرف الذي كاد أن يودي بحياتها.

وفي التفاصيل، فإن السيدة استيقظت في الصباح الباكر على إحساسها بمياه مغلية تنسكب عليها، وصدمت بعدما رأت زوجها يقوم بذلك التصرف، وعندما حاولت الفرار أمسك بها وسكب عليها جالونًا يحتوي على 4 لترات من الماء المغلي.

لكنها نجحت بالتسلل منه والهروب من النافذة إلى الشارع، طالبةً من أحد المارة مساعدتها للوصول إلى المستشفى، وكانت تتلوى من شدة الألم.

ونُقلت أناستازيا شابوفالوفا، الأم لطفلين، من مدينة زابوريزهيا شرق أوكرانيا إلى المستشفى، في حين لاذ زوجها الثلاثيني بالفرار، ولا تزال الشرطة تبحث عنه، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ووصف الأطباء حالة ”شابوفالوفا“ بالخطيرة، ومن المتوقع أن تغيّر مظهرها ولن تستعيده مجددًا، حيث طالت الحروق 20% من جسدها، ووصلت لرأسها ووجهها وداخل فمها، وتخضع لعمليات نقل دم وجراحات مُتعددة.

وقالت ”شابوفالوفا“ من سريرها بالمستشفى: ”قبل يوم من الهجوم تحدثت مع زوجي في الحديقة، ولكن يبدو أنه سمع شيئًا لم يعجبه، ولذلك أحرقني“، مضيفةً: ”ذهبنا إلى الفراش معًا في المساء، وفي حوالي الساعة 6 صباحًا من اليوم التالي استيقظت على إحساس أنه يحرقني ولا أعرف السبب“.