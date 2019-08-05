محكمة نيجيرية تسمح لزعيم شيعي معتقل بالسفر إلى الهند للعلاج بـ4 شروط

أعلنت محكمة نيجيرية، يوم الإثنين، موافقتها على السماح لزعيم الحركة الإسلامية المحظورة في نيجيريا رجل الدين الشيعي ”إبراهيم زكزاكي“ بالسفر إلى الهند لتلقي العلاج الطبي شريطة العودة للبلاد.

وذكرت وكالة أنباء ”نسيم أون لاين“ الإيرانية، أن المحكمة النيجيرية وضعت أربعة شروط من أجل الموافقة على السماح لرجل الدين الشيعي إبراهيم زكزاكي وزوجته بالسفر إلى الهند لتلقي العلاج.

وأضافت أن الشروط الأربعة التي وضعتها المحكمة هي ”أن يخضع الحكم لموافقة حكومة نيجيريا، وأن يرافق زاكزاكي في سفره إلى الهند قوات من الشرطة النيجيرية، ويتم اختيار المستشفى الهندي من قبل الحكومة أو قوى الأمن النيجيرية، والشرط الرابع أن يعود الشيخ زكزاكي إلى نيجيريا بعد العلاج“.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة النيجيرية معارضتها للتعامل مع الحالة الصحية للشيخ زكزاكي.

وكانت صحيفة ”بانش“ النيجيرية قالت، يوم السبت الماضي، إن الحكومة الفيدرالية رفضت مقترحًا تقدمت به إيران لإطلاق سراح زعيم الحركة الإسلامية المحظورة في نيجيريا لتلقي العلاج الطبي في العاصمة طهران.

وكان المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري طالب الحكومة النيجيرية بتسليم طهران رجل الدين الشيعي الموالي لإيران ”إبراهيم يعقوب زكزاكي“ المعتقل منذ كانون الأول/ديسمبر 2015، لتلقي العلاج الطبي في إيران.