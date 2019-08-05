كويتيان يعتديان على قائد دورية (صورة)

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على مواطنَين اعتديا على قائد دورية عقب الإمساك بهما واكتشافه أن أحدهما بحوزته مواد مخدرة.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن قائد دورية نجدة برتبة عريف طلب من شخصين بداخل مركبة التوقف بعد ارتكابهما مخالفة مرورية، إذ تبين له أن بحوزة أحدهما مواد مخدرة، ولما طلب منهما الترجل قاما بالاعتداء عليه.

وذكرت ”الداخلية“ في بيانها، أن بلاغًا ورد يفيد بأنه أثناء تجول دورية أمنية في منطقة خيطان تم الاشتباه بمركبة مخالفة وبها شخصان وحين تم استيقافها وطلب الأوراق الثبوتية وتفتيش المركبة احترازيًّا، تبين أن بحوزتهما سيجارة يشتبه أنّ بها مادة مخدرة، إضافة إلى أدوات تعاط.

وتبين أن قائد المركبة مواطن (يبلغ من العمر 34 عامًا) ومرافقه مواطن (يبلغ من العمر 41 عامًا) مطلوب مدنيًّا، وأثناء اتخاذ إجراءات التحفظ عليهما قاما بالاعتداء على قائد الدورية وأحدثا به إصابة بالرأس، فتم طلب دورية مساندة، إذ تمكنت من السيطرة عليهما، وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.