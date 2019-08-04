محكمة كويتية تقضي بتغريم ناشط 16 ألف دولار بتهمة ازدراء الدين الإسلامي‎

قضت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، اليوم الأحد، بتأييد تغريم الناشط الليبرالي ”أنور عبدالصمد دشتي“ خمسة آلاف دينار (أكثر من 16 ألف دولار) في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتحقير الأذان.

ويعود أصل القضية إلى بداية عام 2018، حيث كتب دشتي في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، ”كل ما أسمع صوت الأذان أتذكر داعش وهم ينحرون“، الأمر الذي أثار استياءً وردود فعل غاضبة وسط مطالبات بمحاسبته.

قضت محكمة الجنح المستأنفة في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتحقير الأذان برفض استئناف المغرد أنور دشتي وتأييد حكم تغريمه ٥٠٠٠ د.ك pic.twitter.com/0LQr9UC79T — أمن ومحاكم (@mediacourt) August 4, 2019

وكان دشتي قد سلّم نفسه في مطلع شهر تموز/ يوليو 2018 للجهات المختصة؛ لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في ذات القضية، ليتم الإفراج عنه بعد قضائه ثلاثة أشهر في السجن ووقف نفاذ حكم الحبس بحقه إلى تاريخ الفصل بالحكم.

وسبق أن أعلن دشتي إيقاف حسابه في ”تويتر“؛ بسبب ما وصفه بـ ”تردي الأوضاع الحقوقية في الكويت وسَن القوانين المقيدة للحريات التي تسببت بسجنه وكلّفته مبالغ مالية لسداد الكفالات“.