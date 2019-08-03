تختار ضحاياها من صفحة الوفيات‎.. الإيقاع بـ“لصة الجنائز“

أدان القضاء الأمريكي فتاة في الـ 28 من عمرها تُدعى ”لاتونيا ستيوارت“، بعدما ثبت ضلوعها في 6 وقائع سرقة لمساكن بالأحياء الغنية لمدينة نيويورك خلال عامي 2017 و 2018، في الوقت الذي كان سكانها يحضرون جنازة أحد أقاربهم.

وذكرت الصحافة الأمريكية، نقلًا عن المدعي بمقاطعة وستشستر شمال نيويورك، أن اللصة كانت تختار ضحاياها من صفحة الوفيات، حيث تعرف موعد تشييع الجنازة، وتحدد مكان أفراد عائلة المتوفَّى، فتستغل غيابهم وتكسر زجاج النوافذ للتسلل إلى داخل المنزل.

ولاحظت الشرطة العلاقة التي تربط وقائع السرقة، حيث راقبت منزل إحدى العائلات الغنية التي تغيبت لحضور جنازة قريبها، وتمكنت من ضبط لاتونيا ستيوارت وهي عائدة إلى منزلها بعد تنفيذ السرقة.

وكانت تقود سيارتها وداخلها مجوهرات ومطرقة، فيما كان رضيعها جالسًا بهدوء في المقعد الخلفي للسيارة.

وسبق لشرطة ”رأس كاد“ في ولاية ماساتشوستس، أن ضبطت قبل بضعة أشهر حالة مشابهة، وكان رجلًا يلقب بـ“لص الجنائز“ تخصصه سرقة منازل الأرامل يوم ذهابهن إلى دفن أزواجهن.