كشف تفاصيل هوية قاتل طفلة الـ3 سنوات بعد اختطافها واغتصابها

كشفت السلطات الهندية مزيدًا من التفاصيل حول هوية منفذ جريمة اختطاف طفلة (3 أعوام) واغتصابها لمدة يوم كامل رفقة شريك في الجريمة قبل قطع رأسها في الهند.

وكانت المفاجأة أن مرتكب هذه الجريمة الصادمة، هو في الواقع أب لثلاثة أطفال، بينهم فتاة في الصف العاشر من التعليم الأساسي.

القاتل رينكو ساهو (37 عامًا)، اختطف الطفلة أثناء نومها إلى جوار أمها في محطة للسكة الحديدية، واعترف أنه اغتصبها وقطع رأسها قبل إلقاء جثتها، رفقة شريكه في الجريمة ويدعى كالاش كومار وتم التعرف على الاثنين من خلال كاميرات المراقبة التي رصدت لحظة اختطاف الطفلة.

ووفقًا للإعلام الهندي، فإن ساهو متزوج ولديه ولدان وابنة تدرس في الصف العاشر، بينما يبلغ ابنه الأكبر السابعة من عمره ويبلغ الآخر من العمر 5 سنوات. في حين أن والدته شرطية ووالده صاحب محل لبيع الشاي. أما شريكه كايلاش كومار (36 عامًا) فهو ابن شرطية أيضًا.

وقال مدير شرطة السكك الحديدية في المنطقة للصحافة الهندية، إن ساهو مختل عقليًا وله تاريخ من سرقة الأطفال. ”فقد أدين في واقعتين سابقتين وقضى عقوبة بالسجن من أجلهما“.