القبض على مطلقي النار خلال إحدى المناسبات في الرياض (فيديو)

ألقت شرطة الرياض القبض على 5 مواطنين كانوا قد أطلقوا النار بكثافة خلال إحدى المناسبات، بحسب ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن خلال التحريات، ووفقًا لـ“سبق“، استطاعت شرطة الرياض تحديد هوية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكان النائب العام في السعودية طالب بسرعة القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات.