القبض على مطلقي النار خلال إحدى المناسبات في الرياض (فيديو)

ألقت شرطة الرياض القبض على 5 مواطنين كانوا قد أطلقوا النار بكثافة خلال إحدى المناسبات، بحسب ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن خلال التحريات، ووفقًا لـ“سبق“، استطاعت شرطة الرياض تحديد هوية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكان النائب العام في السعودية طالب بسرعة القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات.
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وجه النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب، بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يُطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات. وقالت النيابة العامة، في بيان صحفي، إن النائب العام وجه بالتحقق مما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يطلقون النار من أسلحة رشاشة، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #النيابة_العامة #اطلاق_نار #حوادث #قضايا #قتل #السعودية #الرياض #جدة #لايك #تفاعل #ترند #جرائم #صور #news #crime #saudiarabia #riyadh #trend