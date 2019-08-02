اعتقال 3 سعوديين سطوا على محطة وقود بالرياض (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بالرياض، في المملكة العربية السعودية، القبض على 3 مواطنين اعتدوا على عمال محطة وقود وسلبوا ما بحوزتهم من إيرادات مالية تحت تهديد السلاح ”ساطور“، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يرصد الواقعة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، إن ”المتورطين هم 3 سعوديين في العقد الثاني من العمر، واتضح بالتحقيقات تورطهم في 3 جرائم سلب أخرى ارتكبت بذات الأسلوب“، مبينًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا لصحيفة ”عاجل“ المحلية.

ووثق مقطع فيديو متداول، شخصين ملثمين وهما يعتديان على عامل في محطة وقود ويشهران ساطورًا بوجهه، حيث سلباه ما بحوزته من نقود وهربا من الموقع بسيارة ”هايلوكس“ كانا يستقلانها.