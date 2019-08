اعتقال 3 سعوديين سطوا على محطة وقود بالرياض (فيديو)

View this post on Instagram

الأجهزة الأمنية بالرياض في السعودية تلقي القبض على 3 مواطنين اعتدوا على عمال محطة وقود وسلبوا ما بحوزتهم من إيرادات مالية تحت تهديد السلاح ”ساطور“، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يرصد الواقعة. . وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، إن "المتورطين هم 3 سعوديين في العقد الثاني من العمر، واتضح بالتحقيقات تورطهم في 3 جرائم سلب أخرى ارتكبت بذات الأسلوب". . #إرم_نيوز #سطو_مسلح #السعودية #الرياض #حي_السويدي #الرياض_الان #سرقة #حوادث #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #ksa #saudiarabia