اعتقال شاب رمى أوراقًا نقدية بقصد التباهي في دبي

اعتقلت شرطة دبي اليوم الجمعة، شابًا ثلاثينيًا من جنسية آسيوية، بعد أن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ينثر الأوراق النقدية للدولة في الهواء بغرض التباهي والتفاخر.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن الشرطة تعرفت على الشاب بعد تتبع الفيديو من قبل إدارة الجرائم الإلكترونية، وبالتحقيق معه أقرّ واعترف بفعلته، مبينًا أنه فعل ذلك بغرض الحصول على أكبر قدر من إعجاب المشاهدين، وتحقيق شهرة في مواقع التواصل.

يذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شــبكة معلوماتيــة أو وســيلة تقنية معلومات بقصد الســخرية، أو الإضــرار بســمعة أو هيبــة أو مكانــة الدولــة، أو أي مــن مؤسســاتها أو رئيســها أو نائبه أو حكام الإمارات، أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات، أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.